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Купить квартиру с бассейном в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
19
Khor Fakkan
1
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 Количество комнат 140 м²
€ 410,000
Детали проекта: Cтоимость: 410 000 EUR Площадь: 140 кв.м. Количество спален: 2 План опла…
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 379 м²
€ 92,944
Остров Марьям - это красивая водная застройка в центре города Шарджа, состоящая из безупречн…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 695 м²
€ 135,124
Al Wasayef Real Estate Company объявляет об одном из самых сильных проектов в Шардже, объявл…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 679 м²
€ 131,936
Al Wasayef рад предложить вам великолепный проект вне плана в Bur Dubai, Binghatti Avenue Re…
Квартира 2 комнатыв Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 1 328 м²
€ 262,155
Al Wasayef Real Estate рада представить вам Binghatti Avenue от Binghatti Developers в месте…

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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