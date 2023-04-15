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Купить квартиру в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
19
Khor Fakkan
1
Квартира В архив
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20 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 558,383
 MAG 318 Номер ссылки: IDR-R-2362 Предложение: Аренда Категория: Квартира Район: …
Квартира 1 спальняв Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аш-Шарджа, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 40 м² 6/6 Этаж
€ 149,139
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Khor Fakkan, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Khor Fakkan, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м²
€ 641,537
Cayan Tower Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Дубай Марина Спальни: 2 комн. …
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 100 м² 15/25 Этаж
€ 93,700
Супер проект по роскошной цене в ОАЭ. Он находится в эмирате Аджман, это дальше Шарджи, отли…
Квартира 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 Количество комнат 140 м²
€ 410,000
Детали проекта: Cтоимость: 410 000 EUR Площадь: 140 кв.м. Количество спален: 2 План опла…
Квартира 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 17/42 Этаж
€ 475,558
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 600 м²
€ 134,879
Передайте переехать и переехать в один дом вашей роскошной мечты в студии mirdif & nbsp; 1 .…
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 321 м²
€ 98,339
БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!! Студия с 320 кв. Футами | Цена начала 401 000 дирхамов. предложение 1%…
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 520 м²
€ 127,485
Супер Горячее предложение!!! Al Wasayef Real Estate рада сообщить, что The Nest - это удивит…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 590 м²
€ 139,047
Великолепная недвижимость на продажу.. Лучшие инвестиции в рынок SHARJAHGREAT OFFEREasy 2 пл…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 858 м²
€ 151,554
Квартира в Альяде. Мы предлагаем 1% ежемесячный рассрочку . Я БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 0% КОМИ…
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 379 м²
€ 92,944
Остров Марьям - это красивая водная застройка в центре города Шарджа, состоящая из безупречн…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 695 м²
€ 135,124
Al Wasayef Real Estate Company объявляет об одном из самых сильных проектов в Шардже, объявл…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 654 м²
€ 128,232
Al Wasayef Brings предлагает лучшее предложение 1 спальни для всех планирующих инвестиций в …
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 695 м²
€ 122,589
Идеальные апартаменты для вас в Шардже, новейшем общественном районе, Альхада - идеальный до…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 679 м²
€ 131,936
Al Wasayef рад предложить вам великолепный проект вне плана в Bur Dubai, Binghatti Avenue Re…
Квартира 2 комнатыв Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 1 328 м²
€ 262,155
Al Wasayef Real Estate рада представить вам Binghatti Avenue от Binghatti Developers в месте…
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 388 м²
€ 98,066
Отель Cyan Beach Residence by Eagle Hills на острове Марьям является последним дополнением к…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 668 м²
€ 131,936
Эксклюзивное предложение от Al Wasayef Real Estate Получите свою собственную квартиру с 1 сп…
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 394 м²
€ 102,753
Студия в Шардже по рассрочке! без какой-либо комиссии, которая будет собрана. Al Mamsha - эт…

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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