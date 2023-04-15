Купить недвижимость в Sharjah Emirate, ОАЭ

Квартира 1 комната Аш-Шарджа, ОАЭ 1 Количество комнат 100 м² 15/25 Этаж

€ 93,700

Супер проект по роскошной цене в ОАЭ. Он находится в эмирате Аджман, это дальше Шарджи, отли…