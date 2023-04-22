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Виллы с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Рас-эль-Хайма
3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 2 550 м²
€ 441,416
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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