Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Рас-эль-Хайма
  4. Виллы

Виллы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Рас-эль-Хайма
3
Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 452 м² 1/2 Этаж
€ 824,847
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 5 спален
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
6 Количество комнат 4 ванных комнат 1 381 м² 2/2 Этаж
€ 2,041,995
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 2 550 м²
€ 441,416
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти