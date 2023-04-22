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Таунхаусы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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2 объекта найдено
Таунхаус в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
232 м²
€ 466,239
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
Таунхаус в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
297 м²
€ 588,934
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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