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Жильё с бассейном в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Рас-эль-Хайма
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2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 3 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4 Количество комнат 239 м² Количество этажей 3
€ 517,920
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
Дом 4 спальни в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5 Количество комнат 455 м² Количество этажей 3
€ 1,640,000
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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