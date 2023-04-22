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Дома с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Рас-эль-Хайма
5
Ras
4
4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Ras, ОАЭ
Дом 4 спальни
Ras, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 799 м²
€ 1,751,000
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Дом 4 спальни в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5 Количество комнат 455 м² Количество этажей 3
€ 1,640,000
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
Дом 3 спальни в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 3 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4 Количество комнат 239 м² Количество этажей 3
€ 517,920
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
Вилла 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 2 550 м²
€ 441,416
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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