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ОАЭ
Рас-эль-Хайма
Дома
Дома в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Рас-эль-Хайма
5
Ras
4
Дом
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14 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Ras, ОАЭ
5 Количество комнат
5 ванных комнат
799 м²
€ 1,751,000
Биза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизня на страуве в сальмоц…
Дом 3 спальни
Ras, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
214 м²
€ 340,000
Фламинго 1 вилла на продажу 3 спальни + горничные Полностю меблирована Вилла Фламинго конц…
Дом 4 спальни
Ras, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
457 м²
€ 2,000,000
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Mar…
Дом 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
6 Количество комнат
5 ванных комнат
214 м²
€ 2,000,000
Престижные виллы 4BR Beachfront с потрясающим видом и спокойствием роскошной жизни в Марбель…
Дом 5 спален
Ras, ОАЭ
7 Количество комнат
6 ванных комнат
€ 820,000
New modern Villa for sale in Dhait South on main Street, Block 13 size 100×100 , corn…
Вилла 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5 Количество комнат
5 ванных комнат
452 м²
1/2 Этаж
€ 824,847
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5 Количество комнат
455 м²
Количество этажей 3
€ 1,640,000
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
Дом 3 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4 Количество комнат
239 м²
Количество этажей 3
€ 517,920
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
Вилла 5 спален
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
6 Количество комнат
4 ванных комнат
1 381 м²
2/2 Этаж
€ 2,041,995
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
232 м²
€ 466,239
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
Таунхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
297 м²
€ 588,934
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…
Дом 3 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
288 м²
€ 430,000
*** Ограниченная доступность *** Продается двухквартирный дом с тремя спальнями на частном о…
Дом 2 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
137 м²
€ 283,600
Продается таунхаус с двумя спальнями, расположенный на частном острове Сокол, деревня Аль Ха…
Вилла 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат
3 ванных комнат
2 550 м²
€ 441,416
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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