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Квартиры с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Рас-эль-Хайма
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Ras
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 190,150
Готовые апартаменты в эмирате Рас Аль Хайма с рассрочкой платежа на 5 лет, где Вы приобретае…
Квартира 1 спальня в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 9/19 Этаж
€ 246,585
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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