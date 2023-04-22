Квартира 1 спальня Рас-эль-Хайма, ОАЭ 2 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²

€ 190,150

Готовые апартаменты в эмирате Рас Аль Хайма с рассрочкой платежа на 5 лет, где Вы приобретае…