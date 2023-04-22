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Realting.com
ОАЭ
Рас-эль-Хайма
Квартиры
Квартиры в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Рас-эль-Хайма
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Ras
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9 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Ras, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
€ 240,000
The Bay Residences is on the prestigious Hayat Island of the Mina Al Arab, with the best-in-…
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 190,150
Готовые апартаменты в эмирате Рас Аль Хайма с рассрочкой платежа на 5 лет, где Вы приобретае…
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
9/19 Этаж
€ 246,585
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
153 м²
€ 245,381
Роскошное, полностью интегрированное сообщество, которое предлагает лучшие на набережной жиз…
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
87 м²
€ 196,305
Роскошное, полностью интегрированное сообщество, которое предлагает лучшие на набережной жиз…
Квартира 2 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3 ванных комнат
153 м²
€ 246,925
A Luxurious, fully integrated community that offers the finest in waterfront living, Mina Al…
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 ванных комнат
8 м²
€ 197,540
A Luxurious, fully integrated community that offers the finest in waterfront living, Mina Al…
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
6 Этаж
€ 145,000
Beautiful One Bedroom Apartment in Marina Apartments, block A, Al Hamra Village, Ras Al Khai…
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3 Количество комнат
193 м²
Количество этажей 2
€ 360,000
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Мина-аль-Араб, Рас-эль-Хайма Цена - 380 000 …
Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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