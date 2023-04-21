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Пентхаусы с видом на море в ОАЭ

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Абу-Даби
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10 объектов найдено
Пентхаус 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 ванных комнат 1 156 м² 9/9 Этаж
€ 9,213,280
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-л…
Пентхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 1 486 м²
€ 19,832,889
БЕРЕГОВАЯ ВИЛЛА SIX SENSES ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уникальны…
Пентхаус 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 464 м²
€ 6,701,977
НЕБЕСНАЯ ВИЛЛА SIX SENSES НА БЕРЕГУ ЛАГУНЫ ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm &mdas…
Пентхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 641 м²
€ 11,294,073
4-СПАЛЬНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ПЕНТХАУС SIX SENSES НА БЕРЕГУ МОРЯ Six Senses The Palm &mdash…
Пентхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 362 м² Количество этажей 1
€ 5,460,871
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 306 м²
€ 3,971,542
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 176 м²
€ 2,333,281
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 1 ванных комнат 813 м² Количество этажей 1
€ 638,219
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который вп…
Пентхаус 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 617 м² Количество этажей 1
€ 455,871
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который вп…
Пентхаус 5 спален с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Dubai, ОАЭ
Пентхаус 5 спален с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Dubai, ОАЭ
6 Количество комнат 4 ванных комнат 77 м² 8/8 Этаж
€ 3,191,097
Недвижимость в Дубаи - гарантированные инвестиции в будущее💫 ⠀ Anantara Residences - р…

Параметры недвижимости в ОАЭ

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