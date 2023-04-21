ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в ОАЭ
Новые дома в ОАЭ
Все новостройки в ОАЭ
393
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в ОАЭ
Жилая
Квартира в ОАЭ
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в ОАЭ
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в ОАЭ
Элитная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в ОАЭ
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в ОАЭ
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Пентхаусы
Пентхаусы в ОАЭ
Дубай
7
Абу-Даби
1
Абу-Даби
1
Пентхаус
Очистить
11 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Пентхаус 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество этажей 50
€ 413,019
Пентхаус 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 ванных комнат
1 156 м²
9/9 Этаж
€ 9,213,280
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-л…
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
1 486 м²
€ 19,832,889
БЕРЕГОВАЯ ВИЛЛА SIX SENSES ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уникальны…
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
464 м²
€ 6,701,977
НЕБЕСНАЯ ВИЛЛА SIX SENSES НА БЕРЕГУ ЛАГУНЫ ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm &mdas…
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
641 м²
€ 11,294,073
4-СПАЛЬНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ПЕНТХАУС SIX SENSES НА БЕРЕГУ МОРЯ Six Senses The Palm &mdash…
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
362 м²
Количество этажей 1
€ 5,460,871
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
306 м²
€ 3,971,542
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
176 м²
€ 2,333,281
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
1 ванных комнат
813 м²
Количество этажей 1
€ 638,219
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который вп…
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
617 м²
Количество этажей 1
€ 455,871
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который вп…
Пентхаус 5 спален с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Dubai, ОАЭ
6 Количество комнат
4 ванных комнат
77 м²
8/8 Этаж
€ 3,191,097
Недвижимость в Дубаи - гарантированные инвестиции в будущее💫 ⠀ Anantara Residences - р…
Параметры недвижимости в ОАЭ
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты