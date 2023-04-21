Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на море в ОАЭ

Дубай
2
Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 332 м²
€ 1,611,162
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
Многоуровневые квартиры 1 спальня в ОАЭ, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 1 спальня
ОАЭ, ОАЭ
2 ванных комнат 150 м² 2 Этаж
€ 860,034
Mamsha Al Saadiyat предлагает эксклюзивные дома в непревзойденном месте, где вы можете посещ…

Параметры недвижимости в ОАЭ

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти