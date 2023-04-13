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Купить недвижимость с видом на горы в ОАЭ

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89 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 940,198
 Category: Apartment   Area: Marina  Sub-Location: Silverene Tower&nbs…
Квартира 1 спальняв Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 9/19 Этаж
€ 248,807
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 74 м² 3/37 Этаж
€ 813,000
Детали проекта: Cтоимость: 813 000 EUR Площадь: 73,89 кв.м. Количество спален: 1 План оп…
Пентхаус 5 спаленв Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 ванных комнат 1 156 м² 9/9 Этаж
€ 9,213,280
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-л…
Домв Дубай, ОАЭ
Дом
Дубай, ОАЭ
2 044 м²
€ 27,389,474
Столовые:а) Большая формальная столовая, первый этаж с подобранной книгой и ldquo; Calacatta…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² Количество этажей 1
€ 445,616
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ CREEK PALACE С ВИДОМ НА НАБЕРЕЖНУЮ Creek Palace — новый…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 196 м² Количество этажей 1
€ 988,771
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1
€ 552,315
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 1,072,981
3 — СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расп…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 522,851
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Квартира 1 спальняв Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 412,825
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Вилла 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 166 м² Количество этажей 1
€ 323,558
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 1
€ 137,642
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 206 м²
€ 453,785
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м² Количество этажей 2
€ 305,989
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 439 м²
€ 1,150,936
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,150,936
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 1,319,188
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 460 м²
€ 1,126,092
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Квартира 3 спальнив Al Lisaili, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 214 м² Количество этажей 1
€ 817,272
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальнив Al Lisaili, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 451,925
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 262,472
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Студия 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 155,810
СТУДИЯ В MAG CITY — В НОВОМ ЦЕНТРЕ ДУБАЯ MAG CITY — жилой комплекс высше…
Квартира 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 2 ванных комнат 425 м² Количество этажей 2
€ 5,377,110
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 4 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 2 ванных комнат 405 м² Количество этажей 2
€ 5,642,005
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 2 ванных комнат 264 м²
€ 3,520,373
4-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 2,819,764
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 184 м²
€ 2,000,324
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 153 м²
€ 619,222
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 285,872
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…

Регионы с недвижимостью на продажу

Дубай
Sharjah Emirate
Аш-Шарджа
Абу-Даби
Абу-Даби
Рас-эль-Хайма
Ajman Emirate
Ajman
Deira
Ras
Al Lisaili
The Centro
Umm al-Quwain
Falcon City of Wonders
Khor Fakkan

Параметры недвижимости в ОАЭ

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