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Особняки в ОАЭ

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1 объект найдено
Особняк 6 спален в Дубай, ОАЭ
Особняк 6 спален
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 369 м²
€ 6,900,000
Let life begin at Jouri Hills, the latest phase in the hugely popular Jumeirah Golf Estates …

Параметры недвижимости в ОАЭ

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