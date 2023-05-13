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Особняк 6 спален
Дубай, ОАЭ
8
7
1 369 м²
€ 6,900,000
Let life begin at Jouri Hills, the latest phase in the hugely popular Jumeirah Golf Estates …
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