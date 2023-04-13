Купить недвижимость возле озера в ОАЭ

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47 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
20/33 Этаж
€ 440,608
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
992 м²
Количество этажей 52
€ 630,000
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
7/21 Этаж
€ 766,443
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
9/21 Этаж
€ 458,296
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
3/21 Этаж
€ 311,111
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
350 м²
27/29 Этаж
€ 2,173,725
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
11/12 Этаж
€ 532,436
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
2/12 Этаж
€ 433,176
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
68 м²
Количество этажей 38
€ 369,603
Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JL…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
102 м²
20/37 Этаж
€ 445,792
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
80/80 Этаж
€ 636,595
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
6 ванных комнат
485 м²
38/40 Этаж
€ 1,485,389
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
7 м²
26/55 Этаж
€ 1,042,955
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
167 м²
50/50 Этаж
€ 1,625,732
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
144 м²
52/56 Этаж
€ 1,292,248
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
37 м²
11/11 Этаж
€ 262,577
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
8 Количество комнат
7 ванных комнат
1 200 м²
17/19 Этаж
€ 16,618,940
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
4/20 Этаж
€ 396,666
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
90 м²
12/38 Этаж
€ 642,380
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
11/39 Этаж
€ 247,577
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
39 м²
Количество этажей 12
€ 146,800
Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Ду…
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
313 м²
Количество этажей 3
€ 706,000
Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Проект предс…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
26/40 Этаж
€ 146,183
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
17/24 Этаж
€ 892,461
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
40/30 Этаж
€ 471,140
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1 300 м²
3/24 Этаж
€ 510,997
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
10/45 Этаж
€ 762,199
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
193 м²
45/45 Этаж
€ 1,123,083
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
2/45 Этаж
€ 247,078
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Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
2/45 Этаж
€ 359,386
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