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Купить недвижимость возле озера в ОАЭ

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47 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 20/33 Этаж
€ 440,608
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
992 м² Количество этажей 52
€ 630,000
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² 7/21 Этаж
€ 766,443
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 66 м² 9/21 Этаж
€ 458,296
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 3/21 Этаж
€ 311,111
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 350 м² 27/29 Этаж
€ 2,173,725
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 11/12 Этаж
€ 532,436
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 2/12 Этаж
€ 433,176
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 68 м² Количество этажей 38
€ 369,603
Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JL…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м² 20/37 Этаж
€ 445,792
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м² 80/80 Этаж
€ 636,595
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 6 ванных комнат 485 м² 38/40 Этаж
€ 1,485,389
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 7 м² 26/55 Этаж
€ 1,042,955
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 167 м² 50/50 Этаж
€ 1,625,732
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 144 м² 52/56 Этаж
€ 1,292,248
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 37 м² 11/11 Этаж
€ 262,577
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
8 Количество комнат 7 ванных комнат 1 200 м² 17/19 Этаж
€ 16,618,940
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 4/20 Этаж
€ 396,666
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 90 м² 12/38 Этаж
€ 642,380
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 11/39 Этаж
€ 247,577
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 39 м² Количество этажей 12
€ 146,800
Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Ду…
Квартира 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 313 м² Количество этажей 3
€ 706,000
Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Проект предс…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 26/40 Этаж
€ 146,183
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 17/24 Этаж
€ 892,461
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м² 40/30 Этаж
€ 471,140
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1 300 м² 3/24 Этаж
€ 510,997
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 10/45 Этаж
€ 762,199
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 193 м² 45/45 Этаж
€ 1,123,083
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/45 Этаж
€ 247,078
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 2/45 Этаж
€ 359,386
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Дубай
Sharjah Emirate
Аш-Шарджа
Абу-Даби
Абу-Даби
Рас-эль-Хайма
Ajman Emirate
Ajman
Deira
Ras
Al Lisaili
The Centro
Umm al-Quwain
Falcon City of Wonders
Khor Fakkan

Параметры недвижимости в ОАЭ

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