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Купить недвижимость в Khor Fakkan, ОАЭ

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Khor Fakkan, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Khor Fakkan, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м²
€ 650,421
Cayan Tower Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Дубай Марина Спальни: 2 комн. …
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