ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в ОАЭ
Новые дома в ОАЭ
Все новостройки в ОАЭ
393
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в ОАЭ
Жилая
Квартира в ОАЭ
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в ОАЭ
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в ОАЭ
Элитная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в ОАЭ
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в ОАЭ
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Дома
Дома с бассейном в ОАЭ
виллы
256
таунхаусы
110
дуплексы
3
Дом
Очистить
31 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
12 Количество комнат
3 069 м²
€ 82,180,500
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
Дом 2 спальни
ОАЭ, ОАЭ
4 Количество комнат
229 м²
2/2 Этаж
€ 678,500
Одна из ведущих инвестиционных компаний Dubai Investments раскрыла детали реализации своего …
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
234 м²
3/3 Этаж
€ 628,000
Современный и уютный таунхаус с пятью спальнями и отдельной комнатой для прислуги, построенн…
Дом 6 спален
Дубай, ОАЭ
8 Количество комнат
913 м²
Количество этажей 2
€ 7,545,721
Если вы хотите стать частью самого роскошного закрытого сообщества в Дубае, то этот дом буде…
Дом 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5 Количество комнат
455 м²
Количество этажей 3
€ 1,640,000
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
Дом 3 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4 Количество комнат
239 м²
Количество этажей 3
€ 517,920
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
Дом 2 спальни
Дубай, ОАЭ
335 м²
€ 1,008,000
Sobha One – элитный многофункциональный мегапроект компании Sobha Realty, который был …
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
8 Количество комнат
1 114 м²
Количество этажей 3
€ 2,893,300
Дубай известен во всем мире благодаря своей роскошной недвижимости, гостеприимству и богатом…
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
570 м²
€ 875,000
Два закрытых квартала Tilal Al Furjan предлагают виллы с видом на обширный Аль-Фурджан, подн…
Дом 4 спальни
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
463 м²
12/12 Этаж
€ 2,290,000
Fairmont Palm Residence South - эксклюзивный пляжный проект на берегу Palm Jumeirah. Непосре…
Дом 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
383 м²
Количество этажей 3
€ 1,105,000
Мы рады представить вам новый проект в Arabian Ranches III - захватывающий жилой проект, кот…
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
272 м²
Количество этажей 2
€ 517,255
Lagoons Townhouses от Damac Properties - это новый архитектурный шедевр, представляющий собо…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
5 ванных комнат
3 915 м²
€ 742,361
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
6 ванных комнат
9 567 м²
€ 6,418,069
ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ - ПАЛМ-ЖУМЕРИИ ФРОНД (I) Расположен в идеальном месте в Пальм-Джумерии на …
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
6 ванных комнат
8 000 м²
Количество этажей 2
€ 3,475,937
5 Кровать Отремонтированная отдельная вилла с частным бассейном и садом в Ум Сукейм 1. Очень…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
5 ванных комнат
3 180 м²
€ 720,016
Мы рады предложить этот удивительный новый таунхаус в Мейдане. Один из требовательных мест. …
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
6 ванных комнат
5 150 м²
€ 881,150
Независимая вилла с 5 спальнямиBUA: 4415 - 5150 кв.м. Начальная цена 3,5 дирхамов MHarmony -…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
6 ванных комнат
6 600 м²
€ 2,852,503
Гарантировано сейчас, это лучшее время для вас, чтобы инвестировать в рынок Дубая. Позвоните…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
3 760 м²
€ 744,595
Лучшие инвестиционные возможности на рынке Дубая! - Нулевая комиссия доступна: 3 & amp; Таун…
Вилла 5 комнат
Qatah, ОАЭ
5 Количество комнат
7 ванных комнат
10 000 м²
€ 695,184
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
Вилла 2 комнаты
Sharjah Emirate, ОАЭ
2 Количество комнат
4 ванных комнат
1 504 м²
€ 260,695
Горячая сделка!! Новая вилла с 2 спальнями в Nasma Residence без платы за обслуживание в теч…
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
6 ванных комнат
3 339 м²
2/2 Этаж
€ 633,117
НЕДВИЖИМОСТЬ АЛЬ УОСЕЙЕФА - Холмы DAMAC - Брукфилд, С 2 типами: THD-5 (Пять) Спальня + Разме…
Вилла 4 комнаты
Umm Al Quwain, ОАЭ
4 Количество комнат
5 ванных комнат
2 799 м²
Количество этажей 2
€ 620,455
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
4 705 м²
€ 1,613,828
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
3 700 м²
€ 1,166,922
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
6 ванных комнат
3 237 м²
€ 1,300,484
Лучший качественный разработчик - Собха. Лучшие приборы. Тихое сообщество. Роскошные отделки…
Дом 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
€ 638,477
Это элитный район Арабских Ранчей III. Это место, где вы и ваша семья можете расти. Есть…
Дом 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
€ 6,054,693
Отличная связь с популярными местами в городе, находясь в одном из самых популярных районов:…
Дом 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
1 740 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем на продажу эксклюзивную Виллу, расположенную на острове Нурай, Абу Даби, Объединё…
Дом 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Мы рады представить эту просторную, светлую виллу для покупки. 2 кровати + кабинет БУА: 169…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Регионы с недвижимостью на продажу
Дубай
Sharjah Emirate
Аш-Шарджа
Абу-Даби
Абу-Даби
Рас-эль-Хайма
Umm al-Quwain
Falcon City of Wonders
Qatah
Ras
Ajman
Ajman Emirate
Deira
Параметры недвижимости в ОАЭ
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты