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Дома с видом на море в ОАЭ

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43 объекта найдено
Дом 3 спальни в Дубай, ОАЭ
VIP
Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 729 м²
€ 4,337,200
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
Дом 7 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
12 Количество комнат 3 069 м²
€ 82,180,500
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
Дом 4 спальни в Ras, ОАЭ
Дом 4 спальни
Ras, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 799 м²
€ 1,751,000
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Дом 5 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 8 750 м²
€ 8,425,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 582,910
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
Дом 4 спальни в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5 Количество комнат 455 м² Количество этажей 3
€ 1,640,000
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
Дом 3 спальни в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 3 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4 Количество комнат 239 м² Количество этажей 3
€ 517,920
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
Таунхаус 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 625 м² Количество этажей 2
€ 1,434,229
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
Вилла 6 спален в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 6 спален
ОАЭ, ОАЭ
7 Количество комнат 8 ванных комнат 1 874 м² Количество этажей 2
€ 15,434,543
Пляжный участок на острове Саадият с розничными магазинами по соседству облегчает жизнь. Инв…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
7 Количество комнат 7 ванных комнат 720 м² Количество этажей 3
€ 2,074,433
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
Вилла 5 спален в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален
ОАЭ, ОАЭ
6 ванных комнат 526 м² Количество этажей 2
€ 3,001,690
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 685,820
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
10 ванных комнат 1 068 м² Количество этажей 2
€ 2,988,410
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
9 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,047,709
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
8 ванных комнат 1 163 м² Количество этажей 2
€ 3,010,206
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 5 спален в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален
ОАЭ, ОАЭ
5 Количество комнат 8 ванных комнат 746 м² Количество этажей 2
€ 6,153,600
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
Дом в Дубай, ОАЭ
Дом
Дубай, ОАЭ
2 044 м²
€ 27,462,849
Столовые:а) Большая формальная столовая, первый этаж с подобранной книгой и ldquo; Calacatta…
Вилла 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 166 м² Количество этажей 1
€ 324,425
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 1
€ 138,010
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 206 м²
€ 455,000
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Таунхаус 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м² Количество этажей 2
€ 306,808
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 439 м²
€ 1,154,019
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,154,019
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 1,322,722
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 460 м²
€ 1,129,109
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 6 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 6 ванных комнат 445 м² Количество этажей 3
€ 1,173,374
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 423,477
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Таунхаус 7 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 2 ванных комнат 675 м² Количество этажей 3
€ 1,813,257
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 2 ванных комнат 311 м² Количество этажей 3
€ 639,666
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 2 ванных комнат 211 м² Количество этажей 2
€ 433,394
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…

Регионы с недвижимостью на продажу

Дубай
Sharjah Emirate
Аш-Шарджа
Абу-Даби
Абу-Даби
Рас-эль-Хайма
Umm al-Quwain
Falcon City of Wonders
Qatah
Ras
Ajman
Ajman Emirate
Deira

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