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43 объекта найдено
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Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
729 м²
€ 4,337,200
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
12 Количество комнат
3 069 м²
€ 82,180,500
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
Дом 4 спальни
Ras, ОАЭ
5 Количество комнат
5 ванных комнат
799 м²
€ 1,751,000
Биза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизня на страуве в сальмоц…
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
8 750 м²
€ 8,425,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
3 ванных комнат
212 м²
Количество этажей 2
€ 582,910
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
Дом 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5 Количество комнат
455 м²
Количество этажей 3
€ 1,640,000
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
Дом 3 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4 Количество комнат
239 м²
Количество этажей 3
€ 517,920
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат
5 ванных комнат
625 м²
Количество этажей 2
€ 1,434,229
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
Вилла 6 спален
ОАЭ, ОАЭ
7 Количество комнат
8 ванных комнат
1 874 м²
Количество этажей 2
€ 15,434,543
Пляжный участок на острове Саадият с розничными магазинами по соседству облегчает жизнь. Инв…
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
7 Количество комнат
7 ванных комнат
720 м²
Количество этажей 3
€ 2,074,433
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
Вилла 5 спален
ОАЭ, ОАЭ
6 ванных комнат
526 м²
Количество этажей 2
€ 3,001,690
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 685,820
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
10 ванных комнат
1 068 м²
Количество этажей 2
€ 2,988,410
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
9 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 4,047,709
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
8 ванных комнат
1 163 м²
Количество этажей 2
€ 3,010,206
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 5 спален
ОАЭ, ОАЭ
5 Количество комнат
8 ванных комнат
746 м²
Количество этажей 2
€ 6,153,600
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
Дом
Дубай, ОАЭ
2 044 м²
€ 27,462,849
Столовые:а) Большая формальная столовая, первый этаж с подобранной книгой и ldquo; Calacatta…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
166 м²
Количество этажей 1
€ 324,425
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
Количество этажей 1
€ 138,010
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
206 м²
€ 455,000
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
195 м²
Количество этажей 2
€ 306,808
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
439 м²
€ 1,154,019
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 1,154,019
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
5 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
€ 1,322,722
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясаю…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
460 м²
€ 1,129,109
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясаю…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
6 ванных комнат
445 м²
Количество этажей 3
€ 1,173,374
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
3 ванных комнат
212 м²
Количество этажей 2
€ 423,477
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Таунхаус 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
2 ванных комнат
675 м²
Количество этажей 3
€ 1,813,257
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
2 ванных комнат
311 м²
Количество этажей 3
€ 639,666
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
2 ванных комнат
211 м²
Количество этажей 2
€ 433,394
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
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