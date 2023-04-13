Купить дуплекс с бассейном в ОАЭ

Квартира 1 комната Дубай, ОАЭ 1 Количество комнат 2 ванных комнат 765 м²

€ 216,897

Всего 7 мин. в Даун Таун, Бурдж Халифа и Дубай Молл. и рядом с бизнес-заливом и каналом Дуба…