Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в ОАЭ

Дубай
3
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 2,831,495
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 57 м² 5/12 Этаж
€ 180,383
После успешной сдачи тринадцати успешных комплексов в районах Афран и Дания, Мидтаун от комп…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² Количество этажей 5
€ 125,093
Одна из лучших опций с сочетанием хорошей цены и потрясающего качества! Удобный график бесп…
Квартира 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 2 ванных комнат 264 м²
€ 3,535,019
4-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 308 м² Количество этажей 2
€ 521,008
Расположен на границе Абу-Даби и Дубая, всего в нескольких минутах от Dubai World EXPO 2020 …
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м² 20/37 Этаж
€ 447,590
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 14/26 Этаж
€ 148,730
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 500,323
Bellevue Tower 2 Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: центр Дубая Спальни: 1 Ва…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 2 ванных комнат 405 м² Количество этажей 2
€ 5,665,477
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Таунхаус 2 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 765 м²
€ 310,546
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Квартира 5 спален в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 652 м² Количество этажей 3
€ 5,060,415
Закрытая резиденция премиум класса The Sanctuary в районе Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ Предлага…
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 5/5 Этаж
€ 86,369
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в ОАЭ

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти