Вилла 4 спальни Дубай, ОАЭ 5 Количество комнат 5 ванных комнат 308 м² Количество этажей 2

€ 521,008

Расположен на границе Абу-Даби и Дубая, всего в нескольких минутах от Dubai World EXPO 2020 …