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Дубай
Виллы
Купить вилла с бассейном в Дубае, ОАЭ
Дубай
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11 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
5 ванных комнат
3 915 м²
€ 740,323
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
6 ванных комнат
9 567 м²
€ 6,400,451
ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ - ПАЛМ-ЖУМЕРИИ ФРОНД (I) Расположен в идеальном месте в Пальм-Джумерии на …
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
6 ванных комнат
8 000 м²
Количество этажей 2
€ 3,466,395
5 Кровать Отремонтированная отдельная вилла с частным бассейном и садом в Ум Сукейм 1. Очень…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
5 ванных комнат
3 180 м²
€ 718,039
Мы рады предложить этот удивительный новый таунхаус в Мейдане. Один из требовательных мест. …
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
6 ванных комнат
5 150 м²
€ 878,731
Независимая вилла с 5 спальнямиBUA: 4415 - 5150 кв.м. Начальная цена 3,5 дирхамов MHarmony -…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
6 ванных комнат
6 600 м²
€ 2,844,672
Гарантировано сейчас, это лучшее время для вас, чтобы инвестировать в рынок Дубая. Позвоните…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
3 760 м²
€ 742,551
Лучшие инвестиционные возможности на рынке Дубая! - Нулевая комиссия доступна: 3 & amp; Таун…
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
6 ванных комнат
3 339 м²
2/2 Этаж
€ 631,379
НЕДВИЖИМОСТЬ АЛЬ УОСЕЙЕФА - Холмы DAMAC - Брукфилд, С 2 типами: THD-5 (Пять) Спальня + Разме…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
4 705 м²
€ 1,609,398
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
3 700 м²
€ 1,163,718
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
6 ванных комнат
3 237 м²
€ 1,296,875
Лучший качественный разработчик - Собха. Лучшие приборы. Тихое сообщество. Роскошные отделки…
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
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