Вилла 3 комнаты Дубай, ОАЭ 3 Количество комнат 4 ванных комнат 3 700 м²

€ 1,166,922

Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…