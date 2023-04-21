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11 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
166 м²
Количество этажей 1
€ 324,425
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
Количество этажей 1
€ 138,010
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
439 м²
€ 1,154,019
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 1,154,019
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
5 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
€ 1,322,722
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясаю…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
460 м²
€ 1,129,109
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясаю…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
6 ванных комнат
445 м²
Количество этажей 3
€ 1,173,374
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
3 ванных комнат
212 м²
Количество этажей 2
€ 423,477
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
3 703 м²
€ 1,183,557
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
4 705 м²
€ 1,613,828
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
3 700 м²
€ 1,166,922
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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