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Виллы с видом на море в Дубае, ОАЭ

Дубай
120
Falcon City of Wonders
5
Deira
1
Вилла В архив
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11 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 166 м² Количество этажей 1
€ 324,425
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 1
€ 138,010
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 439 м²
€ 1,154,019
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,154,019
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 1,322,722
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 460 м²
€ 1,129,109
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 6 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 6 ванных комнат 445 м² Количество этажей 3
€ 1,173,374
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 423,477
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 3 703 м²
€ 1,183,557
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 4 705 м²
€ 1,613,828
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 3 700 м²
€ 1,166,922
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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