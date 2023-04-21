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Виллы возле озера в Дубае, ОАЭ

Дубай
120
Falcon City of Wonders
5
Deira
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 3 915 м²
€ 742,361
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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