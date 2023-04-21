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171 объект найдено
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Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
518 м²
2/16 Этаж
€ 6,189,065
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
5 ванных комнат
340 м²
2/2 Этаж
€ 6,189,065
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
5 ванных комнат
503 м²
€ 1,373,858
Вилла Аль-Фурджан Акция: Распродажа Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты: 5 росмотр…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
1 245 м²
€ 10,491,278
Пальма Джумейра Здание: Фирменная вилла Fronds Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты:…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
1 914 м²
€ 471,734
Elite Estate is pleased to offer you amazing Spacious Fully Furnished 3 bedroom with Fully u…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
19 м²
2/2 Этаж
€ 621,527
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
16 564 м²
€ 12,935,451
Elite Estates рада предложить вам эту обширную экстравагантность, шарм и комфорт 5-спальная …
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
5 684 м²
€ 2,110,390
Sobha Reserve - это эксклюзивное и уникальное заведение Sobha Group на Wadi Al Safa 2, Dubai…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
4 983 м²
€ 1,911,765
Sobha Reserve - это эксклюзивное и уникальное заведение Sobha Group на Wadi Al Safa 2, Dubai…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
2 282 м²
€ 551,433
> > 水 時 周湖 的 主 目 > > об 松 件 人 的 机 方 式 > > 行 ⁇ 利息 >…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
3 397 м²
€ 769,672
> > 全美 的 的 的 的 的 的 > > 100% 永 产 元 > > 的 的 一 厂 都 是 最好 的…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
4 573 м²
€ 1,558,213
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Вилла 7 спален
Дубай, ОАЭ
15 Количество комнат
9 ванных комнат
784 м²
3/3 Этаж
€ 5,255,571
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
3 397 м²
€ 769,672
Ibiza at Damac Lagoons - это новый жилой комплекс Damac Properties, который предлагает вдохн…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
10 992 м²
€ 1,536,861
Venice Luxury Standalone Villas - это новейший и самый ожидаемый запуск Damac Lagoons, демон…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
2 282 м²
€ 551,433
Ibiza at Damac Lagoons - это новый жилой комплекс Damac Properties, который предлагает вдохн…
Вилла 9 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
14 862 м²
€ 6,910,163
Belair Villas в Trump Estates - это новый жилой комплекс в Дамак Хиллз. Сосредоточение внима…
Вилла 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
7 285 м²
€ 2,764,363
Belair Villas в Trump Estates - это новый жилой комплекс в Дамак Хиллз. Сосредоточение внима…
Вилла 8 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
7 862 м²
€ 3,688,466
Belair Villas в Trump Estates - это новый жилой комплекс в Дамак Хиллз. Сосредоточение внима…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
7 952 м²
€ 4,015,906
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
10 028 м²
€ 4,911,208
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
14 605 м²
€ 9,564,246
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
12 380 м²
€ 6,626,583
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
7 844 м²
€ 4,324,519
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
8 439 м²
€ 5,657,028
Sobha Hartland 2 - это роскошный заповедник, предназначенный для включения природных зон в п…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
8 491 м²
€ 5,691,880
Sobha Hartland 2 is a luxury sanctuary designed to incorporate natural areas into daily life…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество этажей 3
€ 8,500,171
Старт продаж роскошных резиденций в рассрочку на год в отеле Raffles на Пальме Кому подой…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
8 413 м²
€ 5,639,994
Sobha Hartland 2 - это роскошный заповедник, предназначенный для включения природных зон в п…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
8 156 м²
€ 3,029,031
Сады Алайя в Тилале Аль Гаф - это недавно добавленные жилые помещения в общине, где вы сможе…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
9 530 м²
€ 4,096,640
Сады Алайя в Тилале Аль Гаф - это недавно добавленные жилые помещения в общине, где вы сможе…
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
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