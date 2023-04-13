Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в Дубае, ОАЭ

Дубай
99
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комнатав Ajman, ОАЭ
Квартира 1 комната
Ajman, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 732 м²
€ 220,357
Гибкий план оплаты Студия, 1, Спальня, 2 спальни, 3 спальни и 4 спальни дуплекс на проспекте…
Квартира 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 2 ванных комнат 941 м² 10/10 Этаж
€ 6,633,068
Комплекс Azizi Mina- премиум-класс Пальма Джумейра ПРОЕКТ СДАН. ПЕНТХАУС, 4 комнаты…
Квартира 2 комнатыв Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 104 м² 6/29 Этаж
€ 300,337
ПРОЕКТ GOLF GATE- премиум класса. 29 этажей Сдача 4 кв 2024г (1 кв 2025) Район DAMA…
Квартира 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 36 м²
€ 189,849
Квартирав Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 363 м²
€ 196,814
Из окон Seven Palm Seven Palm открывается захватывающий вид на Аравийский океан, горизонт Ма…
Квартира 2 комнатыв Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 88 м²
€ 500,282
Таунхаус 5 комнатв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 223 м²
€ 443,145
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1 196 м² 1/35 Этаж
€ 280,771
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 6/13 Этаж
€ 86,789
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 3/5 Этаж
€ 299,741
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дом 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 195 м²
€ 305,989
Квартира 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 95 м² 14/42 Этаж
€ 471,134
застройщик SHOBA - Это единственный застройщик, который строит САМ 95% - своё производство. …

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти