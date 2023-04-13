Купить таунхаус с видом на море в Дубае, ОАЭ

Таунхаус 4 спальни Дубай, ОАЭ 5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2

€ 581,353

GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …