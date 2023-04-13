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Купить таунхаус с видом на море в Дубае, ОАЭ

Дубай
99
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 581,353
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
Таунхаус 7 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 2 ванных комнат 675 м² Количество этажей 3
€ 1,808,412
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 2 ванных комнат 311 м² Количество этажей 3
€ 637,957
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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