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Купить таунхаус с видом на горы в Дубае, ОАЭ

Дубай
99
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2 объекта найдено
Таунхаус 7 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 2 ванных комнат 675 м² Количество этажей 3
€ 1,808,412
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 2 ванных комнат 311 м² Количество этажей 3
€ 637,957
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
недорогая
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