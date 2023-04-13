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Купить таунхаус в Дубае, ОАЭ

Дубай
99
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137 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 286 м²
€ 537,066
Марбелья находится в знаменитых лагунах DAMAC в Дубае, где элементы воды неизбежны и где вы …
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 315 м²
€ 532,361
МОНТЕ КАРЛО в DAMAC Lagoons. Роскошные таунхаусы, вдохновленные архитектурным наследием, кот…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 262 м²
€ 710,145
Lagoons Nice - это новый жилой комплекс Damac Properties. Эксклюзивный жилой дом с удивитель…
Таунхаус 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 951 м²
€ 152,775
Verdana Residences в Инвестиционном парке Дубая - это удивительно доступные дома в Дубае, гд…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 2 835 м²
€ 481,972
Verdana 1 Townhouses by Reportage Properties в Инвестиционном парке Дубая ( DIP ) является о…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 088 м²
€ 517,752
Verdana 1 Townhouses by Reportage Properties в Инвестиционном парке Дубая ( DIP ) является о…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 551 м²
€ 419,884
Представление Verdana 2 в Dubai Investments Park с 4-спальными таунхаусами. Это уникальное п…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 257 м²
€ 841,108
Senses – это коллекция таунхаусов с 3-4 спальнями площадью от 257 м2. Все лоты идут с …
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат 2 261 м²
€ 347,149
Damac Properties ’ последний выпуск Camelia Townhouses на Damac Hills 2 добавляет волнения, …
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 1 924 м²
€ 327,340
Damac Properties ’ последний выпуск Camelia Townhouses на Damac Hills 2 добавляет волнения, …
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 1 559 м²
€ 568,264
Elite Estates рада представить вам этот новый таунхаус с 3 спальнями и горничными в долгожда…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 400 м²
€ 1,156,338
Последний жилой воплощение - Elvira в Dubai Hills Estate от Emaar Properties предлагает необ…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 179 м²
€ 396,176
ELORA в долине - это новейший проект EMAAR Properties. Потрясающий новый этап и последнее из…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 2 603 м²
€ 519,981
ELORA в долине - это новейший проект EMAAR Properties. Потрясающий новый этап и последнее из…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
532 м² Количество этажей 3
€ 1,930,457
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
371 м² Количество этажей 2
€ 1,318,494
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 294 м² Количество этажей 2
€ 991,144
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 4 851 м²
€ 1,463,324
Мы рады представить виллы Opal Gardens от Meydan. Наконец-то появился самый ожидаемый запуск…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 581,353
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 482 м²
€ 644,033
МОНТЕ КАРЛО в DAMAC Lagoons. Роскошные таунхаусы, вдохновленные архитектурным наследием, кот…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 378 м²
€ 648,985
Добро пожаловать в кластер Мальты в Лагунах Дамака. Предлагая вам фантастическую коллекцию т…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 378 м²
€ 637,100
Добро пожаловать в кластер Мальты в Лагунах Дамака. Предлагая вам фантастическую коллекцию т…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 482 м²
€ 702,469
МОНТЕ КАРЛО в DAMAC Lagoons. Роскошные таунхаусы, вдохновленные архитектурным наследием, кот…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 194 м²
€ 1,208,088
The Legends - это роскошные таунхаусы и виллы, расположенные на Дамак Хиллз, Дубай. Проект я…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 166 м²
€ 815,874
The Legends - это роскошные таунхаусы и виллы, расположенные на Дамак Хиллз, Дубай. Проект я…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат 3 997 м²
€ 1,312,332
Jouri Hills является частью эксклюзивного гольф-поля Jumeirah, жилого гольф-поля мирового кл…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 194 м²
€ 1,212,793
The Legends - это роскошные таунхаусы и виллы, расположенные на Дамак Хиллз, Дубай. Проект я…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 166 м²
€ 822,560
The Legends - это роскошные таунхаусы и виллы, расположенные на Дамак Хиллз, Дубай. Проект я…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 3 160 м²
€ 990,191
Jouri Hills является частью эксклюзивного гольф-поля Jumeirah, жилого гольф-поля мирового кл…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 074 м²
€ 433,317
Живите в Центре современных удобств и развлечений в Портофино от DAMAC Lagoons. Живи там, гд…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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