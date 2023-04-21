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Жильё с бассейном в Дубае, ОАЭ

Дубай
1076
Falcon City of Wonders
9
Deira
7
Al Lisaili
2
147 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 75 м² 10/19 Этаж
€ 433,000
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
Дом 7 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
12 Количество комнат 3 069 м²
€ 82,180,500
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
148 м² 8/8 Этаж
€ 300,000
Эта квартира в Арьяне с пейзажным бассейном и джакузи, эта резиденция предлагает роскошь и о…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 49 м² 5/65 Этаж
€ 275,000
Sobha One — роскошный многофункциональный мегакомплекс от Sobha Realty, который был пр…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 70 м²
€ 289,000
Вдохновленный своим несравненным расположением с видом на культовый горизонт Дубая и мерцающ…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 72 м² 17/52 Этаж
€ 321,000
Один из ведущих застройщиков Дубая, компания Deyaar, анонсировала запуск фирменного проекта …
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 79 м² 27/45 Этаж
€ 419,000
EDGE от Select Group был разработан тем же дизайнером, который разработал: Dubai Future M…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 90 м² 9/15 Этаж
€ 328,000
Mangrove Residences — уникальный в своем роде проект от Expo City Dubai, расположенный…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 75 м² 6 Этаж
€ 396,000
Из окон - панорамные виды на Дубайский канал и променад Creek Marina. Роскошная береговая ли…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
870 м² 36/49 Этаж
€ 750,000
Следуйте за ритмом волн, чтобы оказаться в DAMAC Bay by Cavalli, величественном 42-этажном ж…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 141 м² 32/45 Этаж
€ 1,200,000
Просторная трехкомнатная квартира в Grand Bleu Tower 1 на Emaar Beachfront. Эта эксклюзивная…
Дом 5 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 234 м² 3/3 Этаж
€ 628,000
Современный и уютный таунхаус с пятью спальнями и отдельной комнатой для прислуги, построенн…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
992 м² Количество этажей 52
€ 630,000
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 40 м² 2/4 Этаж
€ 115,937
Blue Collection Real Estate рада представить эксклюзивные апартаменты The Community в Motor …
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 63 м² 1/25 Этаж
€ 322,000
Эксклюзивные апартаменты Park Field в The Dubai Hills Estate. Детали проекта: Cтоимость: 3…
Квартира 5 спален в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 556 м² 74/83 Этаж
€ 7,099,000
Детали проекта: Стоимость: 7 099 000 EUR Площадь: 556 кв.м. Количество спален: 5 План оп…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 73 м² 3/6 Этаж
€ 403,000
Удобства и Услуги: Тренажерный зал; Крытая парковка; Изысканные рестораны и кафе; Центра…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 165 м² Количество этажей 8
€ 260,000
Удобства и Услуги: Велосипедные и беговые дорожки; Игровые детские пространства; Плавател…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 140 м² Количество этажей 65
€ 441,000
Удобства и Услуги: Бесплатная стоянка и услуги парковщика; Скоростные лифты; Оборудованны…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 48 м² 15/27 Этаж
€ 408,400
Удобства и Услуги: Бассейн; Тренажерный зал на открытом воздухе; Мужская и женская парные…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 120 м² 3/6 Этаж
€ 650,000
Удобства и Услуги: Пристань для яхт на 192 причала и яхт-клуб; Изысканные рестораны и кафе…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 204 м² 48/59 Этаж
€ 2,200,000
Удобства и Услуги: Доступ частному пляжу и пляжный клуб Инфинити бассейн Панорамные лифты…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 62 м² Количество этажей 8
€ 196,000
Удобства и Услуги: Велосипедные и беговые дорожки; Игровые детские пространства; Плавател…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 141 м²
€ 2,000,000
Удобства и Услуги: Инфинити бассейн; Рестораны и кафе бары; Тренажерный зал; СПА и сауна…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 134 м² 42/52 Этаж
€ 993,000
Blue Collection Real Estate представляет эксклюзивные апартаменты Peninsula с двумя спальням…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 102 м² 48/59 Этаж
€ 1,010,000
Удобства и Услуги: Доступ частному пляжу и пляжный клуб Торговый Центр AL Nakheel Mall Па…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 165 м² Количество этажей 70
€ 16,700,000
Удобства и Услуги: Роскошное жилье на уровне птичьего полета Панорамные лифты Престижный …
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 364 м²
€ 4,500,000
Удобства и Услуги: Инфинити бассейн; Рестораны и кафе бары; Тренажерный зал; СПА и сауна…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 237 м²
€ 2,700,000
Удобства и Услуги: Инфинити бассейн; Рестораны и кафе бары; Тренажерный зал; СПА и сауна…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 77 м² 12/14 Этаж
€ 571,800
Удобства и Услуги: Al Safa Park; Озеро для катания на лодках; Теннисный корт и полевая до…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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