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Купить квартира-студия с видом на море в Дубае, ОАЭ

Дубай
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2 объекта найдено
Студия 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 176,944
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое з…
Студия 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 241,126
СТУДИЯ THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ С ВИДОМ НА БУРДЖ ХАЛИФУ The Sterling by Omniyat &…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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