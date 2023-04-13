ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в ОАЭ
Новые дома в ОАЭ
Все новостройки в ОАЭ
353
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в ОАЭ
Жилая
Квартира в ОАЭ
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в ОАЭ
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в ОАЭ
Элитная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в ОАЭ
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в ОАЭ
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Дубай
Студии
Купить квартира-студия возле озера в Дубае, ОАЭ
Дубай
3
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
5 ванных комнат
293 м²
1/55 Этаж
€ 5,525,211
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
295 м²
66 Этаж
€ 1,077,917
Являясь специалистом по районам в Дубай Марине, мы с гордостью предлагаем …
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 155,810
СТУДИЯ В MAG CITY — В НОВОМ ЦЕНТРЕ ДУБАЯ MAG CITY — жилой комплекс высше…
Студия
Дубай, ОАЭ
Количество этажей 50
€ 236,420
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
86 м²
€ 366,132
Дом 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
327 м²
€ 1,548,366
Дом 3 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4 Количество комнат
239 м²
Количество этажей 3
€ 514,103
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
1 544 м²
€ 1,163,654
LIV LUX - это роскошный жилой дом в Дубай Марина, возвышающийся на 47 этажах высоко в небе о…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
163 м²
25 Этаж
€ 855,572
Являясь специалистом по районам в Dubai Marina, мы с гордостью предлагаем …
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
143 м²
€ 632,677
Расположенный в самом сердце Business Bay, недалеко от центра города Дубай, развивающий кана…
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
65 м²
€ 382,121
Квартира 2 комнаты
Dubai, ОАЭ
2 Количество комнат
55 м²
€ 280,794
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты