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Купить квартира-студия возле озера в Дубае, ОАЭ

Дубай
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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