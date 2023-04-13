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Купить квартира-студия в Дубае, ОАЭ

Дубай
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8 объектов найдено
Студия 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 398,600
 Plam Views Easy  Deal: Sale Category: Apartment Area: Palm Jumeirah Sub-Loc…
Студияв Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
46 м² 14 Этаж
€ 109,117
Возможность владеть роскошными умными апартаментами в Дубае по конкурентоспособным ценам и п…
Студияв Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Количество этажей 50
€ 236,420
Студия 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 15 Этаж
€ 122,756
Dacha Real Estate рада предложить эти апартаменты-студио с высококачественной мебелью и отде…
Студия 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 58 Этаж
€ 222,780
Dacha Real Estate is delighted to offer this luxurious, fully furnished studio. This premium…
Студия 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 176,944
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое з…
Студия 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 241,126
СТУДИЯ THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ С ВИДОМ НА БУРДЖ ХАЛИФУ The Sterling by Omniyat &…
Студия 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 3 Этаж
€ 111,845
Роскошный жилой комплекс ультра элитных квартир, расположенный в самом центре Дубая. Предназ…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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