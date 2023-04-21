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Жильё с видом на море в Дубае, ОАЭ

Дубай
1076
Falcon City of Wonders
9
Deira
7
Al Lisaili
2
190 объектов найдено
Дом 3 спальни в Дубай, ОАЭ
VIP
Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 729 м²
€ 4,337,200
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 75 м² 10/19 Этаж
€ 433,000
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
Дом 7 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
12 Количество комнат 3 069 м²
€ 82,180,500
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 861,783
Address JBR Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: JBR Спальни: 1 + 1 PDR Ванные …
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 387,179
Orchid Building 2 Сделка: Продажа  Категория: Квартира  Район: пляж Крик С…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 104 м² Количество этажей 50
€ 548,262
Высотная резиденция Creek Waters рядом с яхт-клубом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ Предла…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 70 м²
€ 289,000
Вдохновленный своим несравненным расположением с видом на культовый горизонт Дубая и мерцающ…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 68 м² Количество этажей 42
€ 774,046
Новая элитная резиденция Bay 2 by Cavalli в 150 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ Ре…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 72 м² 17/52 Этаж
€ 321,000
Один из ведущих застройщиков Дубая, компания Deyaar, анонсировала запуск фирменного проекта …
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м²
€ 550,000
Canal Heights ( Роскошные апартаменты de GRISOGONO в бизнес-Бей ) Шикарная башня пересмотре…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 835,632
DAMAC Bay 2 от Cavalli ( Супер-роскошные апартаменты на набережной в гавани Дубая ) Побег в…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 79 м² 27/45 Этаж
€ 419,000
EDGE от Select Group был разработан тем же дизайнером, который разработал: Dubai Future M…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 295 м²
€ 3,372,196
Five Palm Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Пальма Джумейра Спальни: 2 Ванны…
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 332 м²
€ 1,611,162
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
870 м² 36/49 Этаж
€ 750,000
Следуйте за ритмом волн, чтобы оказаться в DAMAC Bay by Cavalli, величественном 42-этажном ж…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 141 м² 32/45 Этаж
€ 1,200,000
Просторная трехкомнатная квартира в Grand Bleu Tower 1 на Emaar Beachfront. Эта эксклюзивная…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
67 м²
€ 437,700
DG1 Living — 20-этажный комплекс премиум-класса от DarGlobal, который расположится вдо…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 91 м² Количество этажей 11
€ 500,753
Апартаменты с террасами, видом на парк и гавань в ЖК Cedar, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ …
Дом 5 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 8 750 м²
€ 8,425,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…
Квартира 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 5 300 м²
€ 5,362,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, рас…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 4 300 м²
€ 4,213,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную 3-комнатную квартиру, распо…
Квартира 5 спален в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 1 022 м² Количество этажей 2
€ 7,508,965
Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ Современные…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 57 м² Количество этажей 5
€ 399,902
Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands,…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 372 м² Количество этажей 3
€ 5,506,697
Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дуб…
Квартира 7 спален в Дубай, ОАЭ
Квартира 7 спален
Дубай, ОАЭ
8 Количество комнат 2 015 м² Количество этажей 6
€ 32,176,025
Виллы в скандинавском стиле, с собственным участком пляжа, The World Islands, Дубай, ОАЭ В …
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
€ 736,800
Новый проект от застройщика DAMAC в партнерстве со всемирно известным брендом Cavalli. Эл…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 68 м² Количество этажей 38
€ 369,603
Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JL…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 187 м² Количество этажей 47
€ 1,448,488
Новая высотная резиденция LIV LUX со спа-зоной, полем для мини-гольфа и панорамным видом, в …
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 115 м²
€ 547,045
Основные характеристики: ✅Тип: 2 спальни ✅Площадь: 111.9 м² ✅Санузел: 3 ✅Балкон: …
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 70 м²
€ 337,345

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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