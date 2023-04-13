ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в ОАЭ
Новые дома в ОАЭ
Все новостройки в ОАЭ
353
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в ОАЭ
Жилая
Квартира в ОАЭ
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в ОАЭ
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в ОАЭ
Элитная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в ОАЭ
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в ОАЭ
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Дубай
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на горы в Дубае, ОАЭ
Дубай
6
Пентхаус
Очистить
6 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
1 486 м²
€ 19,779,900
БЕРЕГОВАЯ ВИЛЛА SIX SENSES ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уникальны…
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
464 м²
€ 6,684,071
НЕБЕСНАЯ ВИЛЛА SIX SENSES НА БЕРЕГУ ЛАГУНЫ ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm &mdas…
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
641 м²
€ 11,263,897
4-СПАЛЬНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ПЕНТХАУС SIX SENSES НА БЕРЕГУ МОРЯ Six Senses The Palm &mdash…
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
362 м²
Количество этажей 1
€ 5,446,280
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
306 м²
€ 3,960,931
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
176 м²
€ 2,327,047
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты