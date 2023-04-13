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Купить пентхаус в Дубае, ОАЭ

Дубай
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7 объектов найдено
Пентхаус 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Пентхаус 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество этажей 50
€ 411,916
Пентхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 1 486 м²
€ 19,779,900
БЕРЕГОВАЯ ВИЛЛА SIX SENSES ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уникальны…
Пентхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 464 м²
€ 6,684,071
НЕБЕСНАЯ ВИЛЛА SIX SENSES НА БЕРЕГУ ЛАГУНЫ ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm &mdas…
Пентхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 641 м²
€ 11,263,897
4-СПАЛЬНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ПЕНТХАУС SIX SENSES НА БЕРЕГУ МОРЯ Six Senses The Palm &mdash…
Пентхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 362 м² Количество этажей 1
€ 5,446,280
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 306 м²
€ 3,960,931
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…
Пентхаус 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Пентхаус 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 176 м²
€ 2,327,047
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым у…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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с видом на море
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