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Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Дубае, ОАЭ

Дубай
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Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 332 м²
€ 1,606,857
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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