Квартира 4 спальни Дубай, ОАЭ 5 Количество комнат 2 ванных комнат 425 м² Количество этажей 2

€ 5,391,515

ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 4 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …