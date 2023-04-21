ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в ОАЭ
Новые дома в ОАЭ
Все новостройки в ОАЭ
393
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в ОАЭ
Жилая
Квартира в ОАЭ
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в ОАЭ
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в ОАЭ
Элитная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в ОАЭ
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в ОАЭ
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Дубай
Жильё с видом на горы в Дубае, ОАЭ
Дубай
1076
Falcon City of Wonders
9
Deira
7
Al Lisaili
2
Очистить
57 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
74 м²
3/37 Этаж
€ 813,000
Детали проекта: Cтоимость: 813 000 EUR Площадь: 73,89 кв.м. Количество спален: 1 План оп…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
196 м²
Количество этажей 1
€ 991,420
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 1
€ 553,795
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 1,075,856
3 — СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расп…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 524,252
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 413,931
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
166 м²
Количество этажей 1
€ 324,425
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
Количество этажей 1
€ 138,010
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
439 м²
€ 1,154,019
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 1,154,019
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
5 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
€ 1,322,722
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясаю…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
460 м²
€ 1,129,109
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясаю…
Квартира 3 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
214 м²
Количество этажей 1
€ 819,461
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 453,136
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 263,175
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
2 ванных комнат
425 м²
Количество этажей 2
€ 5,391,515
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 4 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
2 ванных комнат
405 м²
Количество этажей 2
€ 5,657,119
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
2 ванных комнат
264 м²
€ 3,529,804
4-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 2,827,318
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
184 м²
€ 2,005,683
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
153 м²
€ 620,881
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 286,638
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 177,418
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое з…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 2
€ 819,656
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai H…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
Количество этажей 2
€ 583,804
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Ho…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 581,569
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel & R…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 114,181
СТУДИЯ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel & Residences &…
Квартира 2 спальни
Deira, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
€ 814,166
2-СПАЛЬНЫЕ ОТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences&…
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 541,123
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences &nda…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
331 м²
€ 3,456,954
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впеча…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты