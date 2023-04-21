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Жильё с видом на горы в Дубае, ОАЭ

Дубай
1076
Falcon City of Wonders
9
Deira
7
Al Lisaili
2
57 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 74 м² 3/37 Этаж
€ 813,000
Детали проекта: Cтоимость: 813 000 EUR Площадь: 73,89 кв.м. Количество спален: 1 План оп…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 196 м² Количество этажей 1
€ 991,420
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1
€ 553,795
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 1,075,856
3 — СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расп…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 524,252
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Квартира 1 спальня в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 413,931
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Вилла 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 166 м² Количество этажей 1
€ 324,425
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 1
€ 138,010
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 439 м²
€ 1,154,019
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,154,019
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 1,322,722
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 460 м²
€ 1,129,109
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Квартира 3 спальни в Al Lisaili, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 214 м² Количество этажей 1
€ 819,461
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальни в Al Lisaili, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 453,136
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 263,175
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 2 ванных комнат 425 м² Количество этажей 2
€ 5,391,515
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 4 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 2 ванных комнат 405 м² Количество этажей 2
€ 5,657,119
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 2 ванных комнат 264 м²
€ 3,529,804
4-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 2,827,318
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 184 м²
€ 2,005,683
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 153 м²
€ 620,881
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 286,638
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…
Студия 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 177,418
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое з…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 819,656
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai H…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² Количество этажей 2
€ 583,804
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Ho…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 581,569
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel & R…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 114,181
СТУДИЯ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel & Residences &…
Квартира 2 спальни в Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Deira, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м²
€ 814,166
2-СПАЛЬНЫЕ ОТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences&…
Квартира 1 спальня в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 541,123
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences &nda…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 331 м²
€ 3,456,954
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впеча…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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