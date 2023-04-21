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Жильё возле озера в Дубае, ОАЭ

Дубай
1076
Falcon City of Wonders
9
Deira
7
Al Lisaili
2
48 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 49 м² 5/65 Этаж
€ 275,000
Sobha One — роскошный многофункциональный мегакомплекс от Sobha Realty, который был пр…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 72 м² 17/52 Этаж
€ 321,000
Один из ведущих застройщиков Дубая, компания Deyaar, анонсировала запуск фирменного проекта …
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 20/33 Этаж
€ 443,057
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
992 м² Количество этажей 52
€ 630,000
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² 7/21 Этаж
€ 770,703
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 66 м² 9/21 Этаж
€ 460,843
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 3/21 Этаж
€ 312,840
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 350 м² 27/29 Этаж
€ 2,185,806
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 11/12 Этаж
€ 535,395
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 2/12 Этаж
€ 435,584
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 68 м² Количество этажей 38
€ 369,603
Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JL…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м² 20/37 Этаж
€ 448,270
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м² 80/80 Этаж
€ 640,133
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 5 спален в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 6 ванных комнат 485 м² 38/40 Этаж
€ 1,493,644
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 7 м² 26/55 Этаж
€ 1,047,928
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 167 м² 50/50 Этаж
€ 1,634,767
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 144 м² 52/56 Этаж
€ 1,299,430
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 37 м² 11/11 Этаж
€ 264,037
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
8 Количество комнат 7 ванных комнат 1 200 м² 17/19 Этаж
€ 16,711,303
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 4/20 Этаж
€ 398,870
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 90 м² 12/38 Этаж
€ 645,950
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 11/39 Этаж
€ 248,953
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 39 м² Количество этажей 12
€ 146,800
Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Ду…
Квартира 5 спален в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 313 м² Количество этажей 3
€ 706,000
Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Проект предс…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 26/40 Этаж
€ 146,995
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 17/24 Этаж
€ 897,421
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м² 40/30 Этаж
€ 473,759
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1 300 м² 3/24 Этаж
€ 513,837
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 10/45 Этаж
€ 766,435
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 193 м² 45/45 Этаж
€ 1,129,324
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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