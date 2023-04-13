Купить дом с видом на море в Дубае, ОАЭ

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Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
729 м²
€ 4,337,200
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
8 750 м²
€ 8,425,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
3 ванных комнат
212 м²
Количество этажей 2
€ 581,353
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
166 м²
Количество этажей 1
€ 323,558
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
Количество этажей 1
€ 137,642
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
439 м²
€ 1,150,936
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 1,150,936
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
5 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
€ 1,319,188
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясаю…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
460 м²
€ 1,126,092
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясаю…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
6 ванных комнат
445 м²
Количество этажей 3
€ 1,170,239
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
3 ванных комнат
212 м²
Количество этажей 2
€ 422,345
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Таунхаус 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
2 ванных комнат
675 м²
Количество этажей 3
€ 1,808,412
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
2 ванных комнат
311 м²
Количество этажей 3
€ 637,957
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Дом 4 спальни
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
463 м²
12/12 Этаж
€ 2,290,000
Fairmont Palm Residence South - эксклюзивный пляжный проект на берегу Palm Jumeirah. Непосре…
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
3 703 м²
€ 1,180,308
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
4 705 м²
€ 1,609,398
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
3 700 м²
€ 1,163,718
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
Дом 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
€ 6,054,693
Отличная связь с популярными местами в городе, находясь в одном из самых популярных районов:…
Дом 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
€ 993,777
Bluewaters - место назначения с духом новаторства, смешиванием острова, набережной, живущей …
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
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с бассейном
с видом на озеро
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