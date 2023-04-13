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Купить дом в Дубае, ОАЭ

Дубай
272
The Centro
3
Al Lisaili
1
Deira
1
442 объекта найдено
Дом 3 спальнив Дубай, ОАЭ
VIP
Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 729 м²
€ 4,337,200
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 5 ванных комнат 503 м²
€ 1,370,187
Вилла Аль-Фурджан Акция: Распродажа Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты: 5 росмотр…
Дом 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 234 м² 3/3 Этаж
€ 628,000
Современный и уютный таунхаус с пятью спальнями и отдельной комнатой для прислуги, построенн…
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 1 245 м²
€ 10,463,248
Пальма Джумейра Здание: Фирменная вилла Fronds Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты:…
Вилла 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 1 914 м²
€ 470,458
Elite Estate рада предложить вам удивительные просторные полностью меблированные 3 спальни с…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 19 м² 2/2 Этаж
€ 618,091
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 16 564 м²
€ 12,900,469
Elite Estates рада предложить вам эту обширную экстравагантность, шарм и комфорт 5-спальная …
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 5 684 м²
€ 2,104,683
Sobha Reserve - это эксклюзивное и уникальное заведение Sobha Group на Wadi Al Safa 2, Dubai…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат 4 983 м²
€ 1,906,595
Sobha Reserve - это эксклюзивное и уникальное заведение Sobha Group на Wadi Al Safa 2, Dubai…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 2 282 м²
€ 549,941
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Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 397 м²
€ 767,590
> > 全美 的 的 的 的 的 的 > > 100% 永 产 元 > > 的 的 一 厂 都 是 最好 的…
Вилла 6 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат 4 573 м²
€ 1,553,999
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Вилла 7 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 7 спален
Дубай, ОАЭ
15 Количество комнат 9 ванных комнат 784 м² 3/3 Этаж
€ 5,230,633
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 286 м²
€ 537,066
Марбелья находится в знаменитых лагунах DAMAC в Дубае, где элементы воды неизбежны и где вы …
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 315 м²
€ 532,361
МОНТЕ КАРЛО в DAMAC Lagoons. Роскошные таунхаусы, вдохновленные архитектурным наследием, кот…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 262 м²
€ 710,145
Lagoons Nice - это новый жилой комплекс Damac Properties. Эксклюзивный жилой дом с удивитель…
Таунхаус 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 951 м²
€ 152,775
Verdana Residences в Инвестиционном парке Дубая - это удивительно доступные дома в Дубае, гд…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 2 835 м²
€ 481,972
Verdana 1 Townhouses by Reportage Properties в Инвестиционном парке Дубая ( DIP ) является о…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 088 м²
€ 517,752
Verdana 1 Townhouses by Reportage Properties в Инвестиционном парке Дубая ( DIP ) является о…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 551 м²
€ 419,884
Представление Verdana 2 в Dubai Investments Park с 4-спальными таунхаусами. Это уникальное п…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 257 м²
€ 841,108
Senses – это коллекция таунхаусов с 3-4 спальнями площадью от 257 м2. Все лоты идут с …
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 397 м²
€ 767,590
Ibiza at Damac Lagoons - это новый жилой комплекс Damac Properties, который предлагает вдохн…
Вилла 6 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат 10 992 м²
€ 1,532,704
Venice Luxury Standalone Villas - это новейший и самый ожидаемый запуск Damac Lagoons, демон…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 2 282 м²
€ 549,941
Ibiza at Damac Lagoons - это новый жилой комплекс Damac Properties, который предлагает вдохн…
Вилла 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 1 734 м²
€ 495,199
-Elite Estates Недвижимость рада предложить вам удивительную виллу In Villanova Amaranta 2 …
Дом 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Дом 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 220 м²
€ 660,000
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, располож…
Дом 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Дом 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 2 373 м²
€ 660,000
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, располож…
Дом 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 1 990 м²
€ 514,000
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, располож…
Дом 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 3 397 м²
€ 715,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительный таунхаус с 5 спальнями, рас…
Дом 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 8 750 м²
€ 8,425,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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