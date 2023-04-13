Купить дуплекс в Дубае, ОАЭ

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14 объектов найдено
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Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
8 188 м²
€ 17,030,831
Вот коллекция Orla Dorchester от Omniyat, расположенная в Palm Jumeirah, с захватывающим вид…
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
8 258 м²
€ 15,183,678
Вот коллекция Orla Dorchester от Omniyat, расположенная в Palm Jumeirah, с захватывающим вид…
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат
2 500 м²
€ 1,114,244
Последний жилой воплощение - Elvira в Dubai Hills Estate от Emaar Properties предлагает необ…
Дуплекс 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
439 м²
€ 2,395,190
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
212 м²
€ 791,217
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
184 м²
€ 730,811
Дуплекс 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
79 м²
€ 375,555
Дуплекс 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
425 м²
€ 5,377,110
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
405 м²
€ 5,642,005
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
152 м²
€ 470,369
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
201 м²
€ 594,150
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
186 м²
€ 2,054,789
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
279 м²
€ 3,082,157
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
204 м²
€ 477,168
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
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