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Купить кондоминиум с видом на море в Дубае, ОАЭ

Дубай
7
Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 35/35 Этаж
€ 569,384
Разграниченный вид воды | P.Plan | Идеальные инвестицииВолны Sobha Hartland, расположенные в…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

недорогая
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