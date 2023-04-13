Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Кондоминиумы

Купить кондоминиум с видом на горы в Дубае, ОАЭ

Дубай
7
Кондо В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/45 Этаж
€ 247,078
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат 10 992 м²
€ 1,532,704
Venice Luxury Standalone Villas - это новейший и самый ожидаемый запуск Damac Lagoons, демон…
Квартира 3 комнатыв Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 122 м²
€ 491,025
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 631 м²
€ 312,484
Aykon City Tower B by Damac Properties, престижная застройка, которая предлагает меблированн…
Дом 5 комнатв Дубай, ОАЭ
Дом 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 410 м²
€ 3,437,177
Квартира 2 комнатыв Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 46 м²
€ 192,227
Квартира 7 комнатв Дубай, ОАЭ
Квартира 7 комнат
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 634 м²
€ 6,364,142
Квартира 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 40 м²
€ 257,788
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 315 м²
€ 532,361
МОНТЕ КАРЛО в DAMAC Lagoons. Роскошные таунхаусы, вдохновленные архитектурным наследием, кот…
Квартира 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 164 м²
€ 727,445
Таунхаус 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 180 м²
€ 303,163
Квартира 3 комнатыв Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 126 м²
€ 611,326

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти