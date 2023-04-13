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Купить кондоминиум в Дубае, ОАЭ

Дубай
7
Кондо В архив
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7 объектов найдено
Кондо 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Кондо 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 167 м² 46/46 Этаж
€ 742,903
Резиденции в карибском стиле с хрустальной лагунойЖилые башни с взаимосвязанными Sky Gardens…
Кондо 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 35/35 Этаж
€ 569,384
Разграниченный вид воды | P.Plan | Идеальные инвестицииВолны Sobha Hartland, расположенные в…
Кондо 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 46/46 Этаж
€ 327,350
Забронируйте дом мечты в ДубаеПредварительный запуск The Crest в SOBHA HartlandРезиденции в …
Кондо 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 349,174
Роскошный жилой комплекс с ультра-высокими квартирами в центре Дубая. Разработанный для тех,…
Кондо 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м²
€ 274,038
Luxurious Residential complex of ultra high-end apartments, located in the heart of Dubai. D…
Кондо 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 236,420
Роскошный жилой комплекс с ультра-высокими квартирами в центре Дубая. Разработанный для тех,…
Кондо 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 193,682
Роскошный жилой комплекс ультра элитных квартир, расположенный в самом центре Дубая. Предназ…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
недорогая
элитное
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