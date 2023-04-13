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Купить квартиру с видом на горы в Дубае, ОАЭ

Дубай
1503
Deira
6
Al Lisaili
2
Falcon City of Wonders
1
Квартира В архив
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47 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 74 м² 3/37 Этаж
€ 813,000
Детали проекта: Cтоимость: 813 000 EUR Площадь: 73,89 кв.м. Количество спален: 1 План оп…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 196 м² Количество этажей 1
€ 988,771
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1
€ 552,315
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 1,072,981
3 — СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расп…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 522,851
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Квартира 1 спальняв Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 412,825
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Квартира 3 спальнив Al Lisaili, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 214 м² Количество этажей 1
€ 817,272
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальнив Al Lisaili, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 451,925
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 262,472
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 2 ванных комнат 425 м² Количество этажей 2
€ 5,377,110
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 4 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 2 ванных комнат 405 м² Количество этажей 2
€ 5,642,005
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 2 ванных комнат 264 м²
€ 3,520,373
4-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 2,819,764
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 184 м²
€ 2,000,324
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 153 м²
€ 619,222
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 285,872
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…
Студия 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 176,944
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое з…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 817,466
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai H…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² Количество этажей 2
€ 582,244
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Ho…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 580,015
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel & R…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 113,876
СТУДИЯ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel & Residences &…
Квартира 2 спальнив Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Deira, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м²
€ 811,990
2-СПАЛЬНЫЕ ОТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences&…
Квартира 1 спальняв Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 539,677
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences &nda…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 331 м²
€ 3,447,717
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впеча…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 1 ванных комнат 311 м²
€ 3,029,009
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впеча…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 971,842
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впеча…
Квартира 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 613 м²
€ 3,685,894
4-СПАЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Sterling by Omniyat — потр…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 829,833
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Sterling by Omniyat — п…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 329,760
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Sterling by Omniyat — п…
Студия 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 241,126
СТУДИЯ THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ С ВИДОМ НА БУРДЖ ХАЛИФУ The Sterling by Omniyat &…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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