Купить квартиру в Дубае, ОАЭ

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Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
75 м²
10/19 Этаж
€ 433,000
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат
425 м²
€ 108,948
Elite Estates с гордостью предлагает на рынке эту полностью меблированную студию для продажи…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 622,813
Forte 2 Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: центр Дубая Спальни: 2 Ванные ко…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
188 м²
7/61 Этаж
€ 2,116,856
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
79 м²
27/45 Этаж
€ 419,000
EDGE от Select Group был разработан тем же дизайнером, который разработал: Dubai Future M…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
90 м²
9/15 Этаж
€ 328,000
Mangrove Residences — уникальный в своем роде проект от Expo City Dubai, расположенный…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
295 м²
€ 3,363,186
Five Palm Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Пальма Джумейра Спальни: 2 Ванны…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
158 м²
3/11 Этаж
€ 395,314
После феноменального успеха Mykonos мы рады объявить о прибытии Mykonos Signature — воплощен…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
3/11 Этаж
€ 266,837
После феноменального успеха Mykonos мы рады объявить о прибытии Mykonos Signature — воплощен…
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
3/11 Этаж
€ 175,421
После феноменального успеха Mykonos мы рады объявить о прибытии Mykonos Signature — воплощен…
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
325 м²
3/3 Этаж
€ 617,679
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
332 м²
€ 1,606,857
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
75 м²
6 Этаж
€ 396,000
Из окон - панорамные виды на Дубайский канал и променад Creek Marina. Роскошная береговая ли…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
20/33 Этаж
€ 440,608
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
870 м²
36/49 Этаж
€ 750,000
Следуйте за ритмом волн, чтобы оказаться в DAMAC Bay by Cavalli, величественном 42-этажном ж…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
74 м²
Количество этажей 10
€ 263,870
Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательност…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
141 м²
32/45 Этаж
€ 1,200,000
Просторная трехкомнатная квартира в Grand Bleu Tower 1 на Emaar Beachfront. Эта эксклюзивная…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 21
€ 419,877
Апартаменты в престижном ЖК Levanto с первоклассной инфраструктурой в районе JVC, Jumeirah V…
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 219,229
Vera Residence Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Бизнес Бэй Спальни: Студия …
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
15 105 м²
€ 18,545,971
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат
590 м²
€ 190,660
Elite Estates рада предложить вам эту шикарную управляемую однокомнатную квартиру в Damac Hi…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат
2 143 м²
€ 3,687,553
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
3 261 м²
€ 6,096,224
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
4 607 м²
€ 8,479,734
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
992 м²
Количество этажей 52
€ 630,000
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
Квартира
Дубай, ОАЭ
€ 350,000
Комплекс расположен в знаменитом Dubai Hills и предлагает широкий выбор эксклюзивных апартам…
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат
441 м²
€ 123,805
Брокер Elite Estate Real Estate с гордостью предлагает вам эту просторную квартиру-студию на…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
1 776 м²
€ 24,761
DG1 Living in Business Bay - замечательное жилое высотное здание, разработанное Дар Аль Арка…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
1 776 м²
€ 1,005,296
DG1 Living in Business Bay - замечательное жилое высотное здание, разработанное Дар Аль Арка…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат
947 м²
€ 512,552
DG1 Living in Business Bay - замечательное жилое высотное здание, разработанное Дар Аль Арка…
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