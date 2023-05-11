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Жильё с видом на море в Deira, ОАЭ

3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 413,381
Квартира 2 спальни в Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Deira, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€ 813,083
Квартира 1 спальня в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 540,403
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