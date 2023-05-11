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Квартиры в Deira, ОАЭ

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6 объектов найдено
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 131 м²
€ 1,172,463
Квартира 3 спальни в Deira, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Deira, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
€ 1,721,275
Квартира 5 спален в Deira, ОАЭ
Квартира 5 спален
Deira, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
Этаж 1/11
€ 891,598
Квартира 1 спальня в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 413,381
Квартира 2 спальни в Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Deira, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€ 813,083
Квартира 1 спальня в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 540,403
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